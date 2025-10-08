Двое раненых попали в реанимацию после удара ВСУ по Масловой Пристани

Напомним, утром 8 октября ВСУ нанесли удар по физкультурно-оздоровительному комплексу в Белгородской области, убив трёх человек. Среди них была молодая учительница, она как раз направлялась на занятия. По последним данным, пострадали 10 человек. Семеро из них были госпитализированы. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.