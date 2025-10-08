Двое раненых попали в реанимацию после удара ВСУ по Масловой Пристани

«Четверо отпущены на амбулаторное лечение. Двое тяжёлых: один во второй больнице, другой в — областной больнице. Все остальные средней степени тяжести», — сказал он.
Напомним, утром 8 октября ВСУ нанесли удар по физкультурно-оздоровительному комплексу в Белгородской области, убив трёх человек. Среди них была молодая учительница, она как раз направлялась на занятия. По последним данным, пострадали 10 человек. Семеро из них были госпитализированы. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.
Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.