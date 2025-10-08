В Таиланде мужчина умер после нападения муравьев на плантации

В Таиланде 39-летний рабочий Эккафан Тианпхантхонг погиб после нападения муравьев, сообщает The Thaiger.
Мужчина трудился на плантации Пирома Джаякана в провинции Самутпракан. 6 октября он вместе с коллегой Пхичитом Пхурахонгом подрезал ветки деревьев, чтобы они не задевали линии электропередачи. Во время работы Тианпхантхонг закричал, что на него набросились муравьи, и начал спускаться с лестницы.
На середине пути он потерял сознание, упал на землю и начал биться в конвульсиях. Коллеги оказали ему первую помощь и вызвали скорую, однако врачи не смогли его спасти. Сообщается, что на теле мужчины обнаружили лишь несколько следов укусов.
По словам Пхурахонга, его также укусили те же муравьи, но без последствий. Медики пришли к выводу, что причиной смерти стал аллергический шок на яд насекомых.
Мать погибшего заявила, что не намерена предъявлять претензии работодателю. По ее словам, семья долгие годы работала с Джаяканом, который относился к ее сыну «как к родному».
Ранее сообщалось, что британец умер после укуса домашнего паука, оказавшегося ядовитым.