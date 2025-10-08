В Таиланде мужчина умер после нападения муравьев на плантации

Мужчина трудился на плантации Пирома Джаякана в провинции Самутпракан. 6 октября он вместе с коллегой Пхичитом Пхурахонгом подрезал ветки деревьев, чтобы они не задевали линии электропередачи. Во время работы Тианпхантхонг закричал, что на него набросились муравьи, и начал спускаться с лестницы.