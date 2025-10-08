Рэпер VACIO упал с высоты трёх этажей сквозь стеклянную крышу в Париже, он в реанимации

Напомним, Vacio снискал сомнительную славу во время «голой вечеринки» Насти Ивлеевой, которая проводилась 20 декабря 2023 года с полуобнажённым дресс-кодом. Рэпер заявился туда всего в одном элементе одежды — натянутом на причинное место носке, за что его позже задержали на 15 суток. В мае прошлого года стало известно, что он уехал из РФ.