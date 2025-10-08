Движение трамваев на Волоколамском шоссе в Москве закрыли после потопа в тоннеле

Кроме того, 10 января 2019 года Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе затопило после прорыва воды из Канала имени Москвы. По данным Ространснадзора, это произошло из-за недочетов при реконструкции в 2000 году, когда в дамбе канала было построено два дополнительных тоннеля.