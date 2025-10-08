Восстановлена полная хронология жестокой расправы над архитектором в Петербурге

Они встретились на площадке у лифта, где и нашли мужчину уже мёртвым. Примерно через 10 минут жильцы с нижних этажей были эвакуированы из-за возгорания. Горела одна из квартир на втором этаже. Там вскоре нашли тело Козырева. Основная версия — убийца расправился с Супоницким, потому что тот должен был ему более 3 миллионов долларов, но не возвращал на протяжении нескольких лет.