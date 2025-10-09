Полиция устанавливает личность водителя, сбившего подростка в Ростове

«Несовершеннолетнему оказана медицинская помощь, жизни и здоровью ничего не угрожает», — прокомментировали в ведомстве.
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшедшего, а также личность виновника ДТП.
Ростовская область, 9 октября 2025, DON24.RU. В Ростове автомобилист сбил 13-летнего пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу. Авария случилась вечером 8 октября на ул. Зорге, 72.
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшедшего, а также личность виновника ДТП.