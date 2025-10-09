Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция устанавливает личность водителя, сбившего подростка в Ростове

Ростовская область, 9 октября 2025, DON24.RU. В Ростове автомобилист сбил 13-летнего пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу. Авария случилась вечером 8 октября на ул. Зорге, 72.

«Несовершеннолетнему оказана медицинская помощь, жизни и здоровью ничего не угрожает», — прокомментировали в ведомстве.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшедшего, а также личность виновника ДТП.