В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА

На территории Воронежской области была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировало региональное управление МЧС.

Источник: Life.ru

«Внимание! Опасность атаки беспилотных воздушных судов», — предупредили в ведомстве.

Ранее Life.ru сообщал, что в Липецке были уничтожены обломки украинского беспилотника, упавшего на жилой дом на улице Будённого. Только после этого жильцы смогли спокойно разойтись по квартирам. Власти обещали в самые кратчайшие сроки провести ремонт повреждённого здания.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

