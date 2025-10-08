В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА

«Внимание! Опасность атаки беспилотных воздушных судов», — предупредили в ведомстве.
Ранее Life.ru сообщал, что в Липецке были уничтожены обломки украинского беспилотника, упавшего на жилой дом на улице Будённого. Только после этого жильцы смогли спокойно разойтись по квартирам. Власти обещали в самые кратчайшие сроки провести ремонт повреждённого здания.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше