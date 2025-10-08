Пропавшая семья Усольцевых могла провалиться в ущелье в Красноярском крае

Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых, согласно одной из версий, могла попасть в провал в скалах. Путешественников в последний раз видели перед тем, как они готовились отправиться в путь. Об этом в среду, 8 октября, сообщил ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных структур.
— Поиски продолжаются, — говорится в материале.
Усольцевы вышли на туристический маршрут 28 сентября. Они двигались в направлении горы Буратинки, однако до настоящего времени пропавшие не вышли на связь с близкими.
Сейчас семью разыскивают сотрудники полиции, волонтеры и местные жители. Член поискового отряда «Лизы Алерт» Наталья Мерецкая рассказала, что добровольцы нашли на снегу след ребенка. Что еще известно о пропаже и поисках туристов — в материале «Вечерней Москвы».
Некоторые считают, что шансов найти живыми членов семьи почти не осталось: на месте поисков выпал снег, а ночью температура уже опускается до минус пяти градусов.
Неподалеку от места исчезновения семьи во время облета местности заметили стаю волков и двух медведей. Однако если бы путешественники стали жертвами диких животных, то уже удалось бы найти их останки.