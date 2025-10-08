Пропавшая семья Усольцевых могла провалиться в ущелье в Красноярском крае

Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых, согласно одной из версий, могла попасть в провал в скалах. Путешественников в последний раз видели перед тем, как они готовились отправиться в путь. Об этом в среду, 8 октября, сообщил ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных структур.