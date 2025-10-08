Суд на Украине конфисковал активы якобы сенатора РФ

«Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск к действующему сенатору Совета Федерации РФ от Костромской области. В собственность государства взысканы активы на более чем 95 миллионов гривен — право требования по контрактам, принадлежавшее подконтрольной сенатору компании-нерезиденту к украинскому предприятию “Мотордеталь-Конотоп”», — уточнили в telegram-канале офиса генпрокурора.