Суд на Украине конфисковал активы якобы сенатора РФ

Решение суда может быть обжаловано.
Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал активы стоимостью более 95 миллионов гривен (эквивалентно 2,3 миллиона долларов), которые якобы принадлежат российскому сенатору. Речь идет о действующем члене Совета Федерации РФ от Костромской области, сообщил офис генерального прокурора Украины.
«Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск к действующему сенатору Совета Федерации РФ от Костромской области. В собственность государства взысканы активы на более чем 95 миллионов гривен — право требования по контрактам, принадлежавшее подконтрольной сенатору компании-нерезиденту к украинскому предприятию “Мотордеталь-Конотоп”», — уточнили в telegram-канале офиса генпрокурора.
Фамилия российского сенатора не раскрываются. По законодательству, решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Ранее сообщалось, что высший антикоррупционный суд Украины принял решение о конфискации активов российской нефтяной компании "Татнефть. Конфискация включает в себя активы, связанные с нефтебазами, заправочными станциями и другим имуществом, расположенном на украинской территории.