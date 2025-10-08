В Московском зоопарке скончалась тапир-долгожитель Сью

Согласно сведениям зоопарка, Сью появилась на свет в феврале 1988 года в зоопарке Детройта (США), а в Москву приехала в 2005 году. В последние годы у животного наблюдались возрастные заболевания, требующие постоянного внимания: сотрудники уделяли особое внимание состоянию суставов, копыт, глаз и зубов. Из-за переменчивой погоды летом этого года Сью выходила в уличный вольер только в июле, а уже в августе вернулась в теплое помещение павильона «Солнечные медведи».