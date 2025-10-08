Движение судов по каналу имени Москвы приостановили из-за пробоины в тоннеле

Движение судов по каналу имени Москвы было приостановлено из-за пробоины в Тушинском тоннеле. Эксперты приступили к работам по ее устранению. Об этом в среду, 8 октября, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
— Поступление воды в тоннель прекращено. Движение трамваев восстановлено. Введен временный запрет на движение судов, — передает официальный Telegram-канал ведомства.
Из-за случившегося также были внесены изменения в движение трамваев. Пассажирский транспорт будут следовать по измененному маршруту 6к от остановки «Братцево» через метро «Сходненская» до Восточного моста.
Похожая ситуация произошла весной прошлого года, когда с вечера 16 мая было запрещено движение судов по каналу имени Москвы в районе Покровское-Стрешнево. Причиной стало предаварийное состояние напорной дамбы канала № 294 и необходимостью проведения ремонтных работ и отсутствием возможности.
Кроме того, 10 января 2019 года Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе затопило после прорыва воды из Канала имени Москвы. По данным Ространснадзора, это произошло из-за недочетов при реконструкции в 2000 году, когда в дамбе канала было построено два дополнительных тоннеля.