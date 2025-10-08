Супруга застреленного петербургского архитектора пыталась спасти от пожара его убийцу

Супоницкая не знает о возможных мотивах преступления, так как муж не делился проблемами. В день трагедии Козырев написал бывшей жене, что «будут обыски» и он «по-другому не мог». Она пыталась ему дозвониться, но безуспешно. Мужчины были знакомы более 15 лет. Супоницкий делал для Козырева проект дома, а их семьи связывали общие бизнес-интересы и долговые обязательства.