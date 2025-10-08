Стало известно, при каких обстоятельствах рэпер Vacio упал с высоты трех этажей

Уже после освобождения его задержали повторно — тогда суд назначил рэперу еще 10 суток ареста, а позднее ему вручили повестку в военкомат. Уже в мае 2024 года музыкант покинул Россию. Адвокат Vacio Роман Попов тогда говорил, что ничего не знает об отъезде своего подзащитного.