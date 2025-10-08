Ричмонд
Стало известно, при каких обстоятельствах рэпер Vacio упал с высоты трех этажей

Российский рэп-исполнитель Николай Васильев, более известный под сценическим псевдонимом Vacio, упал с высоты трех этажей на съемках любительского клипа в Париже. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на знакомую артиста.

Позже стало известно, что инцидент произошел еще в марте: тогда он попал в реанимацию. Сейчас Васильев в порядке.

После участия в скандальной «голой вечеринке», которую на свой день рождения организовала блогерша Анастасия Ивлева, Vacio арестовали на 15 суток по протоколу о мелком хулиганстве и оштрафовали на 200 тысяч рублей по статье о пропаганде ЛГБТ*.

Уже после освобождения его задержали повторно — тогда суд назначил рэперу еще 10 суток ареста, а позднее ему вручили повестку в военкомат. Уже в мае 2024 года музыкант покинул Россию. Адвокат Vacio Роман Попов тогда говорил, что ничего не знает об отъезде своего подзащитного.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.