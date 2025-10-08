Подросток без водительских прав сбил двух детей в Подмосковье

Ранее в центре Санкт-Петербурга полицейский автомобиль сбил двух пешеходов, один из которых погиб. Инцидент произошел на Шпалерной улице, когда наряд патрульно-постовой службы двигался по городу. По предварительным данным, водитель потерял сознание из-за недомогания, и машина выехала на тротуар, где находились люди.