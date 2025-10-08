Подросток без водительских прав сбил двух детей в Подмосковье

Подросток без прав, находясь за рулем багги, сбил двух четырехлетних мальчиков, когда те переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу в поселке Красково. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
«Сегодня вечером на ул. Карла Маркса в посёлке Красково 17-летний юноша, находясь за рулем багги, не имеющий права на управление транспортным средством, совершил наезд на двух детей», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что пострадавшим малышам сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль расследование инцидента и принятие процессуальных мер.
Ранее в центре Санкт-Петербурга полицейский автомобиль сбил двух пешеходов, один из которых погиб. Инцидент произошел на Шпалерной улице, когда наряд патрульно-постовой службы двигался по городу. По предварительным данным, водитель потерял сознание из-за недомогания, и машина выехала на тротуар, где находились люди.