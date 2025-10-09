В Калининградской области вынесен приговор по делу об убийстве 2012 года

Калининградский областной суд вынес приговор по уголовному делу о преступлениях, совершенных в 2012 году в Черняховске. Один из фигурантов признан виновным в убийстве, сопряженном с изнасилованием.
Суд установил, что в ночь на 30 апреля 2012 года двое мужчин, катаясь на мопедах, увидели ранее незнакомую им 30-летнюю женщину в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленники заманили потерпевшую в безлюдное место около поселка Шоссейное, где, угрожая ножом, совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После этого один из нападавших утопил женщину в ручье, опасаясь разоблачения.
Тело погибшей было обнаружено спустя 10 дней. В связи с истечением срока давности за преступления против половой неприкосновенности подсудимый освобожден от ответственности по этим эпизодам. Однако за совершенное убийство он приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года.
Также с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 млн рублей в пользу сестры погибшей. Приговор еще не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.