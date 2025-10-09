В Калининградской области вынесен приговор по делу об убийстве 2012 года

Суд установил, что в ночь на 30 апреля 2012 года двое мужчин, катаясь на мопедах, увидели ранее незнакомую им 30-летнюю женщину в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленники заманили потерпевшую в безлюдное место около поселка Шоссейное, где, угрожая ножом, совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После этого один из нападавших утопил женщину в ручье, опасаясь разоблачения.