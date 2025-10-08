В Белополье Сумской области наступил тотальный блэкаут

Ранее сообщалось, что на Украине тайно создали сеть аккумуляторных парков, которые должны выступить резервным источником питания на случай выхода из строя критической энергоинфраструктуры. Однако эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что это едва ли поможет: он напомнил, что парки фактически являются большими батарейками, которые не генерируют электроэнергию и сами нуждаются в подзарядке.