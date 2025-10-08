Продюсер Конад высказался о якобы госпитализации рэпера Vacio

Продюсер Василий Конад опроверг сообщения о том, что Николай Васильев (Vacio) находится в реанимации. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. По словам продюсера, информация, опубликованная ранее знакомой исполнителя, не соответствует действительности и была направлена на создание искусственного интереса к творчеству музыканта.