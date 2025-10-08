Появились кадры падения рэпера Vacio с высоты трех этажей через стекло

Российский рэп-исполнитель Николай Васильев, более известный под сценическим псевдонимом Vacio, упал с высоты трех этажей еще в марте этого года. Музыкант тогда получил черепно-мозговую травму, ушибы и рассечение головы. Об этом в среду, 8 октября, сообщил Telegram-канал Mash.
По данным Telegram-канала Baza, опубликованные кадры и информация о падении — часть спланированного перформанса, устроенного ради эпатажа и сбора средств.
Изначально СМИ со ссылкой на знакомых артиста сообщили, что он провалился на съемках любительского клипа в Париже. В результате инцидента Васильев, как утверждалось, попал в реанимацию.
После участия в скандальной «голой вечеринке», которую на свой день рождения организовала блогерша Анастасия Ивлева, Vacio арестовали на 15 суток по протоколу о мелком хулиганстве и оштрафовали на 200 тысяч рублей по статье о пропаганде ЛГБТ*.
Уже после освобождения его задержали повторно — тогда суд назначил рэперу еще 10 суток ареста, а позднее ему вручили повестку в военкомат. Уже в мае 2024 года музыкант покинул Россию. Адвокат Vacio Роман Попов тогда говорил, что ничего не знает об отъезде своего подзащитного.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.