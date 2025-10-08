В Липецке автомобиль провалился в яму из-за подмыва грунта

Ранее сообщалось, что в Уфе произошёл необычный инцидент, когда припаркованный автомобиль Lada Kalina внезапно провалился под землю из-за просадки грунта во дворе жилого дома. Как сообщает городское Управление гражданской защиты, происшествие случилось поздней ночью, обошлось без пострадавших. Момент был зафиксирован уличной камерой видеонаблюдения. На опубликованных кадрах видно, как под автомобилем неожиданно образуется большая яма, после чего машина падает в неё капотом вперёд. От сильного удара о землю на транспортном средстве автоматически включилась аварийная сигнализация.