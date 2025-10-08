Сын легендарного боксера найден мертвым

Артуро Гатти-младший с детства занимался боксом и рассчитывал повторить спортивный путь отца. Его отец, Артуро Гатти-старший, был чемпионом мира в двух весовых категориях и четыре раза становился участником «боя года» по версии The Ring. В 2009 году Артуро Гатти-старший погиб в Бразилии при невыясненных обстоятельствах, а в 2013 году был включен в Международный зал боксерской славы.