Сын легендарного боксера найден мертвым

Юноша собирался принять участие в Олимпийских играх.
Сын известного канадского боксера Артуро Гатти — Артуро Гатти-младший — скончался в возрасте 17 лет. Его тело обнаружили в квартире в Мексике, где он проживал вместе с матерью Амандой Родригес. О трагедии сообщил журнал The Ring.
«Трагедия вновь постигла убитую горем семью Артуро Гатти. Артуро Гатти-младший, 17-летний сын покойной легенды, был найден мертвым в понедельник днем в Мексике. Гатти-младший, начинающий профессиональный боксер, проживал в Мексике со своей матерью, Амандой Родригес, вдовой Артуро Гатти», — сообщает The Ring. Причина смерти подростка не установлена.
Артуро Гатти-младший с детства занимался боксом и рассчитывал повторить спортивный путь отца. Его отец, Артуро Гатти-старший, был чемпионом мира в двух весовых категориях и четыре раза становился участником «боя года» по версии The Ring. В 2009 году Артуро Гатти-старший погиб в Бразилии при невыясненных обстоятельствах, а в 2013 году был включен в Международный зал боксерской славы.