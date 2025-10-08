Подросток на багги сбил двух детей на светофоре в Люберцах

17-летний водитель багги сбил двух 4-летний детей. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области.
В ведомстве уточнили, что авария произошла на улице Карла Маркса в посёлке Красково.
«В результате ДТП пострадали два 4-летних мальчика, им оказывается необходимая медицинская помощь», — указано в сообщении прокуратуры.
В подробностях аварии с участием детей и подростка разбираются правоохранительные органы. Им предстоит выяснить, как юноша без прав оказался за рулем багги на городских улицах.
