17-летнего сына легендарного боксёра Артуро Гатти нашли мёртвым

Его отец, Артуро Гатти-старший, умер при загадочных обстоятельствах в 2009 году в Бразилии, когда сыну был всего один год. Гатти-старший был чемпионом мира в двух весовых категориях. В 2013 году его посмертно включили в Международный зал боксёрской славы.