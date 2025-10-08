МВД России повторно объявило в розыск адвоката Марка Фейгина*

Ранее документы суда показали, что Марк Фейгин* получал деньги от организаций из Германии, Ирландии, Нидерландов, Польши и Украины. По данным Министерства юстиции РФ, финансирование поступало с апреля 2020 года. После проверки этой информации в апреле 2022 года Фейгин* был включён в реестр иностранных агентов.