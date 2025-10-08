МВД России повторно объявило в розыск адвоката Марка Фейгина*

Министерство внутренних дел России повторно объявило в розыск бывшего адвоката Марка Фейгина*. Информация об этом появилась в базе данных ведомства.
В базе указано, что Фейгин* разыскивается по статье Уголовного кодекса, но конкретная статья не уточняется. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что причиной нового розыска могло стать возбуждение ещё одного уголовного дела против Фейгина*. Никакой дополнительной информации на данный момент нет.
Ранее документы суда показали, что Марк Фейгин* получал деньги от организаций из Германии, Ирландии, Нидерландов, Польши и Украины. По данным Министерства юстиции РФ, финансирование поступало с апреля 2020 года. После проверки этой информации в апреле 2022 года Фейгин* был включён в реестр иностранных агентов.
* — Лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.