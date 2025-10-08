МО: ПВО за три часа уничтожила 27 украинских дронов над регионами РФ

По данным Министерства обороны, с 20:00 до 23:00 по московскому времени средствами противовоздушной обороны было уничтожено 27 украинских беспилотников самолетного типа в небе над несколькими регионами РФ.
«С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — информирует ведомство.
Уточняется, что над Брянской областью сбито десять беспилотников, над Ростовской — шесть, над Воронежской и Курской — по четыре, а над Белгородской — три.
Напомним, что вечером 7 октября, с 20:00 до 23:00 по мск, силами ПВО также было сбито 30 беспилотников Вооруженных сил Украины над Курской, Ростовской, Белгородской, и Воронежской областями. В этот же день Минобороны РФ проинформировало, что ПВО за сутки сбила 416 БПЛА.