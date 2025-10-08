Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО: ПВО за три часа уничтожила 27 украинских дронов над регионами РФ

С 20:40 до 23:00 ПВО уничтожили 27 БПЛА ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

По данным Министерства обороны, с 20:00 до 23:00 по московскому времени средствами противовоздушной обороны было уничтожено 27 украинских беспилотников самолетного типа в небе над несколькими регионами РФ.

«С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — информирует ведомство.

Уточняется, что над Брянской областью сбито десять беспилотников, над Ростовской — шесть, над Воронежской и Курской — по четыре, а над Белгородской — три.

Напомним, что вечером 7 октября, с 20:00 до 23:00 по мск, силами ПВО также было сбито 30 беспилотников Вооруженных сил Украины над Курской, Ростовской, Белгородской, и Воронежской областями. В этот же день Минобороны РФ проинформировало, что ПВО за сутки сбила 416 БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше