Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продюсер Конад заявил, что рэпер Vacio упал с крыши в Париже ещё весной

Продюсер Василий Конад опроверг информацию о том, что рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) оказался в реанимации. По его словам, музыкант чувствует себя нормально, а инцидент с падением с крыши произошёл ещё в марте, а не сейчас.

Источник: Life.ru

Продюсер предположил, что сообщения о трагедии могут быть элементом пиара команды рэпера, чтобы привлечь внимание публики к творчеству эпатажного артиста.

«Товарищи журналисты, кушать подано!» — написал он в своём телеграм-канале.

В среду инфлюенсер заявила, что Vacio упал с третьего этажа, пробив стеклянную крышу.

Ранее Life.ru писал, что Vacio прославился скандальными выходками на публичных мероприятиях. На «голой вечеринке» он появился в одном носке и был арестован на 15 суток. После штрафа в 200 тысяч рублей рэпер решил покинуть Россию, продолжив карьеру за границей.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.