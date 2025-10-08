Продюсер Конад заявил, что рэпер Vacio упал с крыши в Париже ещё весной

Продюсер предположил, что сообщения о трагедии могут быть элементом пиара команды рэпера, чтобы привлечь внимание публики к творчеству эпатажного артиста.
«Товарищи журналисты, кушать подано!» — написал он в своём телеграм-канале.
В среду инфлюенсер заявила, что Vacio упал с третьего этажа, пробив стеклянную крышу.
Ранее Life.ru писал, что Vacio прославился скандальными выходками на публичных мероприятиях. На «голой вечеринке» он появился в одном носке и был арестован на 15 суток. После штрафа в 200 тысяч рублей рэпер решил покинуть Россию, продолжив карьеру за границей.
