Продюсер Конад заявил, что рэпер Vacio упал с крыши в Париже ещё весной

Продюсер Василий Конад опроверг информацию о том, что рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) оказался в реанимации. По его словам, музыкант чувствует себя нормально, а инцидент с падением с крыши произошёл ещё в марте, а не сейчас.