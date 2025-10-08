Директор школы в Свердловской области заставляла учителей брать кредиты

По данным расследования, Яковлева в течение нескольких лет уговаривала преподавателей оформлять займы на себя, обещая вернуть деньги. Для убедительности она придумывала драматичные истории — от необходимости оплаты операции внучке до выкупа из тюрьмы. После увольнения с должности в декабре 2024 года выплаты прекратились.