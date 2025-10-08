Директор школы в Свердловской области заставляла учителей брать кредиты

В поселке Аять Свердловской области бывший директор школы Елена Яковлева организовала схему мошенничества с кредитами, в результате которой педагоги оказались должны банкам миллионы рублей. Об сообщило издание E1.RU.
По данным расследования, Яковлева в течение нескольких лет уговаривала преподавателей оформлять займы на себя, обещая вернуть деньги. Для убедительности она придумывала драматичные истории — от необходимости оплаты операции внучке до выкупа из тюрьмы. После увольнения с должности в декабре 2024 года выплаты прекратились.
Некоторые учителя были вынуждены устроиться на подработку, включая уборку помещений, чтобы погашать долги. Одна из преподавательниц оформила кредитов на 1,5 миллиона рублей, пенсионерка — на 500 тысяч рублей. Полиция и Следственный комитет проводят проверку по факту возможного мошенничества. Ранее Яковлева уже была осуждена условно за растрату школьных средств.
— Теперь я мою полы по вечерам, чтобы прожить. Ежемесячный платеж у меня 12 500, зарплата технички 13 — получается, все деньги отдаю. Муж у меня не знает, что я взяла этот кредит, — рассказала одна из пострадавших изданию.
Ежедневно тысячи людей становятся жертвами онлайн-мошенничества. Последствия могут быть катастрофическими — вплоть до потери всех сбережений и жилья. Какие риски существуют в Сети и как не попасть на удочку злоумышленников, рассказал «Вечерней Москве» юрисконсульт столичного Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки Андрей Иванов.