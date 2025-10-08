Российская система ПВО перехватила 27 дронов ВСУ над пятью регионами

В частности, десять дронов сбиты над Брянской областью, шесть — над Ростовской, по четыре — в Воронежской и Курской, и три — в Белгородской. В Минобороны подчеркнули, что все перехваты проводились дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский анонсировал новые удары по территории России. Об этом он заявил после встречи с руководителем СБУ. По словам главаря киевского режима, работа спецслужб продолжится, а планы атак будут реализовываться в ближайшее время.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.