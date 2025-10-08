Более 110 единиц багажа не загрузили на рейс из Монастира в Москву во Внуково

Более 110 единиц багажа пассажиров рейса BJ804 Монастир — Москва авиакомпании Nouvelair Tunisie остались не погруженными в аэропорту вылета. Об этом сообщили представители аэропорта Внуково.
«К сожалению, 111 единиц багажа не были загружены на ваш рейс в аэропорту отправления. Авиакомпания принимает меры, чтобы как можно скорее доставить ваш багаж», — следует из сообщения аэропорта в Telegram-канале.
В заявлении аэропорта также указано, что информация о порядке и сроках отправки багажа пассажирам данного рейса будет опубликована дополнительно.
Напомним, что днем ранее несколько сотен граждан РФ были вынуждены провести в аэропорту Антальи свыше четырех часов в ожидании вылета. Из-за чего для них организовали возврат товаров, купленных в дьюти-фри, повторный паспортный контроль и выдачу багажа.