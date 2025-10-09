Ричмонд
Силы ПВО за три часа сбили 27 БПЛА над пятью регионами России

Системы противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили 27 украинских беспилотников (БПЛА) над пятью регионами России. Об этом в среду, 8 октября, сообщили в пресс-службе Министерство обороны РФ.

— С 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Большинство беспилотников было сбито над территорией Брянской области — 10 аппаратов. Еще шесть БПЛА были уничтожены над Ростовской областью. Над Воронежской областью сбиты четыре беспилотника, еще четыре ликвидировали над Курской и три над Белгородской областями.

Ранее из-за БПЛА на территории предприятия в Каменском и Сальском районе Ростовской области произошел пожар, охвативший площадь 100 квадратных метров. Возгорание было оперативно потушено.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
