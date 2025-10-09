Силы ПВО за три часа сбили 27 БПЛА над пятью регионами России

Системы противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили 27 украинских беспилотников (БПЛА) над пятью регионами России. Об этом в среду, 8 октября, сообщили в пресс-службе Министерство обороны РФ.
— С 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Большинство беспилотников было сбито над территорией Брянской области — 10 аппаратов. Еще шесть БПЛА были уничтожены над Ростовской областью. Над Воронежской областью сбиты четыре беспилотника, еще четыре ликвидировали над Курской и три над Белгородской областями.
Ранее из-за БПЛА на территории предприятия в Каменском и Сальском районе Ростовской области произошел пожар, охвативший площадь 100 квадратных метров. Возгорание было оперативно потушено.