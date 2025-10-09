Ричмонд
Рэпер Vacio прокомментировал слухи о своей госпитализации

Рэпер Vacio (Николай Васильев) подтвердил, что его недавняя госпитализация во Франции была реальной, однако произошла около полугода назад. Музыкант признался, что обманул поклонников, чтобы привлечь внимание к своему творчеству.

Рэпер Vacio опроверг слухи о своей госпитализации.

«Я не инсценировал свою смерть, я реально разбился и это было пол года назад, когда я молчал и не давал никаких комментариев из-за всей ситуации которая была раньше. Я искренне сочувствую и мне очень жаль, что я немножко поиграл с вашими чувствами. Но я очень сильно хотел привлечь внимание к тому, что я делаю сейчас», — об этом заявил рэпер в социальных сетях.