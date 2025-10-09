Ричмонд
Аэропорт Саратова временно ограничил работу

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Саратова 9 октября.

Источник: Комсомольская правда

Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о введении временных ограничений на взлет и посадку воздушных судов в аэропорту Саратова — Гагарин.

Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Росавиации около 00:07 по мск в ночь на 9 октября.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — передает представитель Росавиации.

Уточняется, что ограничения введены для обеспечения безопасности авиационных операций. Ранее, в ночь на 7 октября, в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля ввели ограничения на полет.