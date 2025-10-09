Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хинштейн: из-за падения беспилотника ВСУ в Курчатове загорелась трава

В Курской области возник пожар на площади 500 кв. м в результате падения БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В результате падения украинского беспилотного летательного аппарата в Курчатове Курской области произошло возгорание сухой травы на площади 500 кв. м. Соответствующее заявление сделал губернатор региона Александр Хинштейн.

«В результате падения украинского беспилотника в городе Курчатове произошло возгорание травы на площади около 500 кв. м. На место направились оперативные службы. Сейчас идет ликвидация возгорания», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Как добавил глава региона, в результате происшествия никто не пострадал, материальный ущерб также не зафиксирован.

Хинштейн также акцентировал, что на месте ЧП организована работа оперативных служб. При этом накануне Минобороны России сообщило, что 13:00 до 14:00 8 октября было уничтожено два украинских БПЛА ВСУ самолетного типа на территории Курской области.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше