Хинштейн: из-за падения беспилотника ВСУ в Курчатове загорелась трава

В результате падения украинского беспилотного летательного аппарата в Курчатове Курской области произошло возгорание сухой травы на площади 500 кв. м. Соответствующее заявление сделал губернатор региона Александр Хинштейн.
«В результате падения украинского беспилотника в городе Курчатове произошло возгорание травы на площади около 500 кв. м. На место направились оперативные службы. Сейчас идет ликвидация возгорания», — написал Хинштейн в Telegram-канале.
Как добавил глава региона, в результате происшествия никто не пострадал, материальный ущерб также не зафиксирован.
Хинштейн также акцентировал, что на месте ЧП организована работа оперативных служб. При этом накануне Минобороны России сообщило, что 13:00 до 14:00 8 октября было уничтожено два украинских БПЛА ВСУ самолетного типа на территории Курской области.