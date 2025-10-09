Трамп заявил о скором урегулировании конфликта на Украине

«Думаю, все закончится тем, что мы урегулируем ситуацию между Россией и Украиной», — цитирует Трампа пресс-служба Белого дома. Президент не стал вдаваться в подробности возможных путей урегулирования, однако подчеркнул, что США приложат все усилия для достижения мира.