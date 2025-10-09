Минобороны: ПВО сбила 27 дронов ВСУ над пятью регионами России

Российские средства противовоздушной обороны вечером в среду перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников, сообщили в Министерстве обороны РФ. Атака была зафиксирована сразу в нескольких приграничных регионах страны.
По данным ведомства, с 20:00 до 23:00 по московскому времени ПВО сбила беспилотные аппараты самолетного типа над пятью областями России. Наибольшее количество дронов — десять — было уничтожено над Брянской областью.
Кроме того, шесть беспилотников ликвидированы над Ростовской областью, по четыре — над Воронежской и Курской, а еще три — над Белгородской областью.
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника над девятью регионами России. Больше всего беспилотников было сбито над Белгородской областью.