34 депутата присоединились к процессу импичмента премьера Армении

К процессу импичмента премьер-министра Армении Никола Пашиняна официально присоединились 34 депутата из необходимых для запуска процедуры 36. Об этом сообщил глава оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян. По его данным, последними к инициативе присоединились все 28 парламентариев фракции «Армения».

«Сегодня фракция “Армения” вернула бланк, необходимый для процесса выражения недоверия премьер-министру, с подписями всех 28 депутатов фракции. С 7 июня по настоящее время к процессу присоединились 34 депутата», — написал он на своей странице в Facebook*.

Ранее оппозиция уже выступала с инициативой об импичменте Пашиняна, обвиняя его в утрате контроля над Карабахом, провале внешней политики и неспособности решить гуманитарные проблемы. Для запуска процедуры необходимо собрать 36 подписей, а для отставки премьера — как минимум 54 голоса в парламенте. В правящей партии «Гражданский договор» большинство мандатов, что усложняет реализацию инициативы оппозиции.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше