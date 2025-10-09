34 депутата присоединились к процессу импичмента премьера Армении

К импичменту Пашиняна присоединились 34 депутата.
К процессу импичмента премьер-министра Армении Никола Пашиняна официально присоединились 34 депутата из необходимых для запуска процедуры 36. Об этом сообщил глава оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян. По его данным, последними к инициативе присоединились все 28 парламентариев фракции «Армения».
«Сегодня фракция “Армения” вернула бланк, необходимый для процесса выражения недоверия премьер-министру, с подписями всех 28 депутатов фракции. С 7 июня по настоящее время к процессу присоединились 34 депутата», — написал он на своей странице в Facebook*.
Ранее оппозиция уже выступала с инициативой об импичменте Пашиняна, обвиняя его в утрате контроля над Карабахом, провале внешней политики и неспособности решить гуманитарные проблемы. Для запуска процедуры необходимо собрать 36 подписей, а для отставки премьера — как минимум 54 голоса в парламенте. В правящей партии «Гражданский договор» большинство мандатов, что усложняет реализацию инициативы оппозиции.
