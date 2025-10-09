Паническая атака пассажира остановила вылет самолета из Москвы

Вылет рейса из московского аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург был задержан из-за панической атаки одного из пассажиров.
Лайнер остановился на взлетной полосе во время разгона, когда стало известно о плохом самочувствии путешественника.
Очевидцы рассказали, что у пассажира случился приступ паники. На место прибыли медики, которые оказали ему помощь и забрали его. Вследствие этого инцидента самолет был вынужден вернуться на стоянку, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Ранее стало известно, что авиакомпания American Airlines выплатит 9,6 миллиона долларов (более 800 миллионов рублей — прим. «ВМ») мужчине, который перенес два инсульта перед и во время полета. 67-летний Хесус Пласенсия отправился с женой Марией Марселой Таванцис в Испанию: перед посадкой у мужчины случился микроинсульт, из-за которого он на время лишился возможности говорить и держать в руках предметы. Супруга обратилась за помощью к экипажу и пилоту, но те лишь отшутились.
Пассажирка самолета умерла во время перелета из Екатеринбурга в Сочи. Женщина летела на отдых с мужем и детьми. Причиной смерти могли стать осложнения на сердце после коронавируса. Какие именно осложнения могут привести к летальному исходу и можно ли с ними летать в самолете, выясняла «Вечерняя Москва».