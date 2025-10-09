Паническая атака пассажира остановила вылет самолета из Москвы

Ранее стало известно, что авиакомпания American Airlines выплатит 9,6 миллиона долларов (более 800 миллионов рублей — прим. «ВМ») мужчине, который перенес два инсульта перед и во время полета. 67-летний Хесус Пласенсия отправился с женой Марией Марселой Таванцис в Испанию: перед посадкой у мужчины случился микроинсульт, из-за которого он на время лишился возможности говорить и держать в руках предметы. Супруга обратилась за помощью к экипажу и пилоту, но те лишь отшутились.