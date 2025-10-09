Израиль и ХАМАС почти договорились об окончании конфликта

Трамп отметил, что урегулирование достигнуто после сложных консультаций при участии международных посредников. «С гордостью сообщаю, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап нашего мирного плана. Это означает, что все заложники будут освобождены совсем скоро, а Израиль отведет свои войска к согласованной линии в качестве первого шага к прочному, долгосрочному и вечному миру. Ко всем сторонам будут относиться справедливо», — написал он в социальных сетях.