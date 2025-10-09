Израиль и ХАМАС почти договорились об окончании конфликта

Трамп прокомментировал план урегулирования конфликта между ХАМАС и Израилем.
Израиль в ближайшее время начнет отвод войск к согласованным с ХАМАС линиям в рамках новой договоренности между сторонами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальных сетях. По его словам, важнейшим итогом этих переговоров станет скорое освобождение удерживаемых ХАМАС заложников.
Трамп отметил, что урегулирование достигнуто после сложных консультаций при участии международных посредников. «С гордостью сообщаю, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап нашего мирного плана. Это означает, что все заложники будут освобождены совсем скоро, а Израиль отведет свои войска к согласованной линии в качестве первого шага к прочному, долгосрочному и вечному миру. Ко всем сторонам будут относиться справедливо», — написал он в социальных сетях.