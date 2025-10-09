В Конгрессе США заговорили о новом этапе в отношениях с РФ

«Нашим странам не надо быть врагами. Союзники в торговле выгодны всем. Знаю, что я не единственный член Конгресса или американец, который считает, что поддержание этого открытого диалога имеет важное значение», — написала Луна в своем аккаунте в социальной сети X. Политик добавила, что избранные должностные лица обязаны поддерживать разговоры о мире и не прекращать попытки наладить отношения, поскольку, по ее мнению, войны становятся следствием ошибочной политики.