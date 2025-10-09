Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После атаки БПЛА в Волгоградской области повреждены важные объекты

Волгоградская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Силы ПВО отразили нападение, однако в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной в Котовском районе. Об этом сообщила администрация Волгоградской области в своем официальном telegram-канале.

ПВО отразили атаку на Волгоградскую область.

Волгоградская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Силы ПВО отразили нападение, однако в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной в Котовском районе. Об этом сообщила администрация Волгоградской области в своем официальном telegram-канале.

«Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В Котовском районе в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной. Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса — в настоящее время оперативно прибывшие пожарные службы на месте ликвидируют очаги возгораний», — заявил губернатор региона Андрей Бочаров.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше