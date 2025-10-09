Израиль и ХАМАС заключили сделку по освобождению заложников и прекращению огня

Израиль и Хамас заключили сделку по освобождению заложников.
Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли соглашения по всем положениям первой фазы мирного плана Трампа. Это соглашение предусматривает прекращение огня в секторе Газа, освобождение заложников и заключенных, а также начало поставок гуманитарной помощи в анклав. Об этом сообщил советник премьера Катара Маджид аль-Ансари в социальных сетях.
«Посредники объявили сегодня вечером о достижении соглашения по всем условиям и механизмам реализации первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое приведет к прекращению войны, освобождению израильских и палестинских заключённых и началу поставок гуманитарной помощи. Подробности будут объявлены позднее», — заявил Маджид аль-Ансари в социальной сети X.