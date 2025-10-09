Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль и ХАМАС заключили сделку по освобождению заложников и прекращению огня

Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли соглашения по всем положениям первой фазы мирного плана Трампа. Это соглашение предусматривает прекращение огня в секторе Газа, освобождение заложников и заключенных, а также начало поставок гуманитарной помощи в анклав. Об этом сообщил советник премьера Катара Маджид аль-Ансари в социальных сетях.

Израиль и Хамас заключили сделку по освобождению заложников.

Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли соглашения по всем положениям первой фазы мирного плана Трампа. Это соглашение предусматривает прекращение огня в секторе Газа, освобождение заложников и заключенных, а также начало поставок гуманитарной помощи в анклав. Об этом сообщил советник премьера Катара Маджид аль-Ансари в социальных сетях.

«Посредники объявили сегодня вечером о достижении соглашения по всем условиям и механизмам реализации первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое приведет к прекращению войны, освобождению израильских и палестинских заключённых и началу поставок гуманитарной помощи. Подробности будут объявлены позднее», — заявил Маджид аль-Ансари в социальной сети X.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше