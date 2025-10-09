Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бочаров: Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА в Волгоградской области

В результате атаки БПЛА на Волгоградскую область повреждено здание котельной.

Источник: Комсомольская правда

По заявлению губернатора Андрея Бочарова, средства противовоздушной обороны прямо сейчас ведут отражение массированного налета БПЛА в воздушном пространстве Волгоградской области.

Кроме этого, глава региона сообщил, что падение обломков беспилотника ВСУ в Волгоградской области привело к повреждению котельной и возгораниям на объектах топливно-энергетического комплекса. «В Котовском районе в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной. Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса», — следует из сообщения в Telegram-канале администрации региона. Накануне Бочаров информировал, что на территории региона был сбит беспилотник. Тогда губернатор сообщил, что ни жертв, ни повреждений жилых домов и объектов инфраструктуры зафиксировано не было.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше