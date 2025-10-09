Бочаров: Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА в Волгоградской области

Кроме этого, глава региона сообщил, что падение обломков беспилотника ВСУ в Волгоградской области привело к повреждению котельной и возгораниям на объектах топливно-энергетического комплекса. «В Котовском районе в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной. Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса», — следует из сообщения в Telegram-канале администрации региона. Накануне Бочаров информировал, что на территории региона был сбит беспилотник. Тогда губернатор сообщил, что ни жертв, ни повреждений жилых домов и объектов инфраструктуры зафиксировано не было.