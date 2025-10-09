Нетаньяху надеется на возвращение заложников из Газы после заявления Трампа

Нетаньяху прокомментировал слова Трампа о соглашении по Газе.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду на скорейшее возвращение всех израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. Это заявление последовало за информацией о достигнутых договоренностях по палестинскому анклаву, озвученной президентом США Дональдом Трампом.
«С Божьей помощью мы вернем их всех домой», — цитирует Times of Israel слова премьер-министра. Заявление Нетаньяху прозвучало на фоне продолжающихся усилий международного сообщества по урегулированию ситуации в регионе и освобождению граждан Израиля, захваченных в плен.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о неких договоренностях, касающихся сектора Газа, однако детали этих соглашений пока не разглашаются. Позже палестинское движение ХАМАС официально подтвердило достижение договоренностей, направленных на прекращение боевых действий в секторе Газа и вывод израильских вооруженных сил с территории палестинского полуэксклава.