Пожары на объектах ТЭК в Волгоградской области начались в результате атаки БПЛА

В Котовском районе области в результате падения обломков БПЛА было повреждено здание котельной, добавил господин Бочаров. Пожары на объектах тушат прибывшие экстренные службы.
В ночь на 9 октября в связи с риском атаки БПЛА на российские регионы введены временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов в аэропорту Саратова.
