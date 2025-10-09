Губернатор Бочаров сообщил об атаке украинских БПЛА на Волгоградскую область

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в четверг, 9 октября, сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ успешно отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию региона.
В результате падения обломков БПЛА в Котовском районе было частично повреждено здание котельной. Кроме того, произошли возгорания на объектах топливно-энергетического комплекса. В настоящее время пожарные расчеты оперативно прибыли на место и ведут ликвидацию очагов возгораний, передает Telegram-канал администрации региона.
8 октября в пресс-службе Министерства обороны сообщили, что силы ПВО за три часа с 20:00 до 23:00 уничтожили 27 украинских беспилотников над пятью регионами России.
Ранее из-за БПЛА на территории предприятия в Каменском и Сальском районе Ростовской области произошел пожар, охвативший площадь 100 квадратных метров. Возгорание было оперативно потушено.