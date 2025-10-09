Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области загорелись объекты ТЭК после атаки БПЛА

В Волгоградской области загорелись объекты топливно-энергетического комплекса после падения обломков беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в телеграм-канале администрации.

Источник: Life.ru

«В Котовском районе в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной. Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса», — уточнил глава региона.

По словам Бочарова, пожарные службы оперативно приступили к ликвидации очагов возгораний. Силы ПВО продолжают отражать массированную атаку вражеких беспилотников, часть которых удалось сбить ещё в воздухе.

Ранее Life.ru писал, что российские системы ПВО отразили масштабную атаку дронов ВСУ — за один вечер было уничтожено 27 беспилотников над пятью регионами страны. Самое большое количество вражеских аппаратов сбили над Брянской и Ростовской областями.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше