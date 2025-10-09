Ричмонд
Рейсовый автобус загорелся в Хабаровском крае

В Советско-Гаванском районе прокуратура организовала проверку в связи с возгоранием пассажирского автобуса, сообщает ИА AmurMedia.

Источник: AmurMedia

В ходе мониторинга сети «Интернет» установлено, что 9 октября 2025 года на остановке «Рассвет» в посёлке Заветы Ильича произошло возгорание пассажирского автобуса Nº 106.

По предварительной информации, в момент возгорания пассажиры в автобусе отсутствовали, никто из граждан не пострадал.

Советско-Гаванская городская прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при организации пассажирских перевозок.

Отдельное внимание будет уделено соблюдению порядка проведения предрейсовых и послерейсовых осмотров.

Как сообщает прокуратура Хабаровского края, при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.