В США нашли виновника самого мощного пожара в истории Лос-Анджелеса: вот кто помог в поимке

Виновника самого мощного пожара в истории Лос-Анджелеса нашли по ИИ.

Источник: Комсомольская правда

В США арестован 29-летний водитель Uber Джонатан Риндеркнехт по подозрению в умышленном поджоге, который привел к самому масштабному пожару в истории Лос-Анджелеса в январе.

Так, на компьютере подозреваемого нашли сгенерированное нейросетью изображение горящего города. Выяснилось, что он использовал ИИ для изучения последствий поджога, а его запросы и GPS-данные стали основными уликами.

Как установила прокуратура, Риндеркнехт поджёг растительность у тропы Hidden Buddha зажигалкой. По версии следствия, он высадил клиента на Лахман-лейн, припарковался и пошел к холму, где позже очевидцы увидели пожар.

Задержание произошло у дома подозреваемого в Мельбурне в штате Флорида. Теперь дело передано в окружной суд США в Орландо, где будут оглашены детали преступления.

Напомним, что во время пожаров в Лос-Анджелесе были уничтожены особняки некоторых голливудских звезд.