Джин Симмонс из группы Kiss потерял сознание за рулём и попал в аварию

По данным телеканала, 76-летнему Симмонсу оказали медицинскую помощь, и после обследования врачи разрешили ему вернуться домой для восстановления. Сам артист заявил журналистам, что чувствует себя хорошо и поблагодарил фанатов за поддержку.
Группа Kiss, в которой Симмонс играет с 1973 года, считается одной из самых влиятельных в истории рока. За десятилетия на сцене музыканты продали свыше 100 миллионов альбомов и вошли в Зал славы рок-н-ролла.
