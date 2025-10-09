Джин Симмонс из группы Kiss потерял сознание за рулём и попал в аварию

Ранее Life.ru писал, что в аварии отличилась и дочь известного криминального авторитета Цапка. После ДТП её парень не только не испугался, но и похвалил девушку за манеру вождения. По словам очевидцев, молодой человек вёл себя вызывающе и даже пытался конфликтовать с полицейскими.