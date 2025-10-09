Ричмонд
Бас-гитарист группы Kiss Симмонс потерял сознание за рулём

Джин Симмонс на автомобиле врезался в припаркованную машину и попал в больницу.

Источник: Аргументы и факты

Бас-гитарист рок-группы Kiss Джин Симмонс попал в ДТП в городе Малибу в американском штате Калифорния, сообщил телеканал NBC4 Los Angeles.

Инцидент произошёл 7 октября. Находясь за рулём, 76-летний музыкант потерял сознание и врезался в припаркованную машину.

Симмонса доставили в больницу, но после осмотра врачи отпустили его домой. Супруга бас-гитариста заявила журналистам, что её муж восстанавливается и чувствует себя хорошо.

Напомним, в августе в результате аварии погиб гитарист и сооснователь американской группы Mastodon Брэнт Хайндс. Он управлял мотоциклом и столкнулся с автомобилем в городе Атланте (штат Джорджия, США).