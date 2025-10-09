Ричмонд
Нетаньяху и Трамп провели переговоры после соглашения по урегулированию в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин провел телефонный разговор Дональдом Трампом и пригласил его выступить в израильском парламенте. Приглашение последовало вскоре после телефонного разговора лидеров, состоявшегося после объявления о достижении договоренностей об урегулировании в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

Нетаньяху пригласил Трампа выступить в израильском парламенте.

«В ходе очень теплой и трогательной беседы лидеры поздравили друг друга с историческим достижением — подписанием соглашения об освобождении всех заложников. Лидеры условились продолжать тесное сотрудничество», — отметили в канцелярии премьер-министра.

Телефонный разговор состоялся на фоне усиления напряженности и дипломатических усилий, направленных на завершение конфликта. Достигнутое соглашение, детали которого пока не раскрываются полностью, должно привести к освобождению всех заложников и стабилизации обстановки в секторе Газа.

Ранее Дональд Трамп сообщил о достижении новых договоренностей по урегулированию конфликта в секторе Газа. Он отметил, что США и Израиль близки к заключению сделки, предусматривающей освобождение заложников и завершение боевых действий..

